墾丁後壁湖明星魚被釣賣 釣客阿弟道歉

屏東後壁湖漁港1隻明星級的牛港（魚參）被釣客「阿弟」違法釣起，墾丁潛水界交相撻伐，「阿弟」今天表示，那隻魚已用2380元賣掉，對於在港區垂釣，引發爭議，感到抱歉。

阿弟在屏東市開釣具行，他表示，釣魚人都知道屏東的港區不能垂釣，做為開釣具行的釣魚人，在後壁湖港區釣到這隻牛港（魚參），他責無旁貸認錯、道歉，但他不是刻意要在後壁湖港區釣魚。

阿弟說，他那天是要乘船出海，準備將他要賣的漁具放到海裡照相，就在要出海前，他放了隻假魚釣餌到海裡照相，沒想到就釣起了這隻牛港（魚參）。

他說，釣魚人釣起魚會看要不要留，太小的、魚種太多或稀少的都不抓，釣起來不會活的不會再放入海裡，而這隻牛港（魚參）被他釣到後，就沒打算放掉，因為放了也活不了。

阿弟說，他釣過很多牛港（魚參），在市場上，牛港（魚參），並不是屬於肉質非常好吃的魚類，所以這隻34公斤的牛港（魚參）1公斤也只賣了新台幣70元。

對於他釣到這隻明星牛港（魚參），引發後壁湖潛水界撻伐，阿弟說，這件事他沒有感想，釣魚和潛水都是休閒，一件事都是一體兩面，牛港（魚參）並不是保育類的魚。

恆春資深潛水人蔡永春表示，牛港（魚參）是洄游性魚類，包括被阿弟釣起的牛港（魚參），在後壁湖保育區一共有4隻，這2年因為被潛水人餵食，一直沒有游走，就待在後壁湖區；釣魚人喜歡釣牛港（魚參）是因魚體大，角力釣起會有成就感。

1名後壁湖潛水人表示，後壁湖的牛港（魚參）這2年為後壁湖帶來2000多萬元商機，讓後壁湖新增50家潛水店，也為150名新潛水教練帶來工作機會。

屏東縣政府海洋及漁業事務管理所所長吳憲昌表示，屏東縣所有的漁港都不能垂釣，「阿弟」違反「漁港法」第18條第1項第4款採捕水產動物，依法可處以新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

阿弟表示，他會向縣府說明。1060402

(中央社)