趁連假上山盜伐 警逮越南逃逸外勞

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越南籍趙姓逃逸外勞今天趁警方忙於疏導阿里山花季交通，涉嫌上山載運盜伐的扁柏下山，中途遭警查獲，起出34塊、市值約新台幣數百萬元的扁柏。

保安警察第七總隊第七大隊表示，今天清晨在嘉義縣梅山鄉太和村執行巡邏埋伏勤務時，發現1輛黑色轎車疾駛而來，疑似發現警車後轉向，員警見狀展開追逐，在全仔社橋前順利攔查。

警方指出，駕駛是1名越南籍趙姓外勞，已逃逸逾2年，並在其車上發現遭盜伐的扁柏34塊，市值約數百萬元。

趙姓逃逸外勞坦承第1次受雇他人，於今天趁連假上山前往山區將被盜伐的扁柏運送下山；警方將持續追查幕後收贓集團。

警方指出，山老鼠認為警方在投入大量警力於阿里山花季及清明節連假交通疏導，欲利用警力薄弱時機出材，不過，警方掃蕩盜伐沒有空檔，仍將阿里山鄉豐山地區列為重點查緝地區，盜伐集團不要心存僥倖。1060402

(中央社)