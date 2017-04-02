趁連假上山盜伐 警逮越南逃逸外勞
越南籍趙姓逃逸外勞今天趁警方忙於疏導阿里山花季交通，涉嫌上山載運盜伐的扁柏下山，中途遭警查獲，起出34塊、市值約新台幣數百萬元的扁柏。
保安警察第七總隊第七大隊表示，今天清晨在嘉義縣梅山鄉太和村執行巡邏埋伏勤務時，發現1輛黑色轎車疾駛而來，疑似發現警車後轉向，員警見狀展開追逐，在全仔社橋前順利攔查。
警方指出，駕駛是1名越南籍趙姓外勞，已逃逸逾2年，並在其車上發現遭盜伐的扁柏34塊，市值約數百萬元。
趙姓逃逸外勞坦承第1次受雇他人，於今天趁連假上山前往山區將被盜伐的扁柏運送下山；警方將持續追查幕後收贓集團。
警方指出，山老鼠認為警方在投入大量警力於阿里山花季及清明節連假交通疏導，欲利用警力薄弱時機出材，不過，警方掃蕩盜伐沒有空檔，仍將阿里山鄉豐山地區列為重點查緝地區，盜伐集團不要心存僥倖。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。