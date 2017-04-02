最健康國家挪威 喝咖啡超認真

挪威是全球最健康的國家，而挪威人喝咖啡也有他們的特色。根據哈芬登郵報的調查指出，挪威首都奧斯陸的人民總非常認真看待咖啡，不管是釀造方法或是咖啡豆起源。

根據聯合國日前公布的人類發展報告中，居民壽命最長、最健康的前10名國家分別為挪威、澳洲、瑞士、德國、丹麥、新加坡、紐西蘭、愛爾蘭、冰島及加拿大，哈芬登郵報針對這10個國家分別調查他們喝咖啡的方式以及喜好，以記錄他們的咖啡文化。

根據報導，在最健康國家排名首位的挪威，首都奧斯陸居民極為注重咖啡這項飲品，不論是釀造方式或咖啡豆的起源，居民都非常認真看待。在奧斯陸，大部分的咖啡來自於淺焙豆，這種豆子釀起來有種高雅、類似像茶的味道，咖啡不加牛奶也不加糖。

排名第二健康的澳洲則被外媒盛讚有非常好的咖啡文化，不像美國人將喝咖啡視為提昇工作效率的方法，澳洲人將喝咖啡視為一種健康、社會化與心靈正念的方式。至於，第三名的瑞士，多數居民則是喜好品嚐濃黑咖啡以及奶油咖啡（kaffee creme）。

此外，像是德國每年平均喝掉的咖啡可能勝過啤酒及水，丹麥人喜歡聚在一起喝咖啡，多數新加坡人一天要喝6杯熱咖啡、荷蘭全國民眾平均每天消費2.4杯咖啡等，各個國家也都擁有自己不同的咖啡文化。1050402

(中央社)