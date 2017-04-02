吳綺莉女兒傳自殺 稱身體不適入院
前香港藝人吳綺莉的女兒吳卓林今天傳出自殺入院。吳綺莉下午從醫院開車返回寓所，對於女兒是否自殺，她並未直接回答。
香港星島日報報導，吳卓林被指日前赴泰國散心，上午由泰國飛回香港，有傳言指出吳桌林自殺，吳綺莉則稱女兒身體不適入院。
港媒先前報導，吳綺莉1999年生下成龍的女兒吳卓林，吳卓林也因而被稱為「小龍女」。吳綺莉與成龍分手後，與女兒相依為命，近幾年不時鬧出新聞，包括吳卓林因母親酗酒而報警。
2015年時，母女倆已發生過家暴風波，事後吳綺莉曾透露吳卓林手上有20至30條傷痕，並表示女兒情緒波動有求醫。
今年3月23日，吳卓林報警稱有人恐嚇，吳綺莉因涉嫌恐嚇被捕。事發後母女兩人分開住，吳卓林一直未現身。她日前在臉書以英文留言，表示壓力很大，會離開香港一會兒，並說自己「還活著」。
此外，香港電影出品人向華強的太太陳嵐1日出席活動時，爆料成龍曾遭勒索，並指吳卓林很無辜，21歲時會收到成龍給她的錢，但不會將錢交給吳綺莉。
吳綺莉則表示，勒索成龍的人不是她，是已過世的娛樂圈前輩，自己不想再提此事。
請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060402
(中央社)
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