賴清德:總統曾徵詢接府秘書長 我婉拒

台南市長賴清德今天首度證實，總統蔡英文曾找他談過，希望他接任總統府秘書長，但那時他跟蔡總統說，台南市政包括鐵路地下化、維冠大樓重建等未解決，他不克分身。

賴清德今天受邀出席「新新聞」創辦30週年專題講座，與會的資深媒體人周玉蔻提問，傳言蔡總統希望賴清德接任總統府秘書長，高雄市長陳菊也曾在接受專訪談過此事，另也有消息指，賴清德比較想當國安會秘書長，但不喜歡被稱作「朱立倫模式」，因此後來沒有答應。

賴清德說，陳菊講的是真的，蔡總統的確曾希望他接任總統府秘書長，但他那時跟蔡總統說，現在事情這麼多，包括鐵路地下化、維冠大樓重建等都還沒有解決，現在恐怕很難分身，感謝總統好意。

周玉蔻追問，賴清德是當時面對面就拒絕蔡總統嗎？賴清德說，當時跟蔡總統說「我考慮一下」，後來回電話給蔡總統，他在台南不克分身，蔡總統回覆他說「好吧，以後有機會」。

至於，外傳賴清德身邊幕僚說，賴清德想接國安會，這可信度高嗎？賴清德說，原則上任何一個職務邀請，民進黨的文化是尊重總統，他也好，身邊的同事也好，應該不至於主動要求什麼樣的職務。

被問到，賴清德是不是比較想做國安會秘書長？賴清德說，沒有，他難分身。1060402

(中央社)