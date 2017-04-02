草屯療養院邀唐寶寶大器樂團 和慢飛天使歡度兒童節
草屯療養院今(2)日在兒童節前夕，邀請台中市唐寶寶大器樂團，在兒童日間病房，邀請家長和慢飛天使們一同歡慶兒童節，唐氏症孩子活潑的演奏和輕快的陶笛聲，不僅氣氛溫馨熱鬧，也讓慢飛兒家屬對療育更增加信心。
草屯療養院為讓家長、孩子們有盡情發揮的舞台，工作人員在活動前細心布置，將平常的兒童療育教室妝點成親子的歡樂舞台，讓家長們牽著孩子的手，上台表演準備許久的帶動唱歌曲，隨著《兩隻老虎》、《白鷺絲》、《魚兒水中游》等音樂，綻放出活力，演出最自然又動人的親子表演，孩子們也透過表演，更加有自信。
草屯療養院在這個屬於孩子們的大日子，工作人員們特別準備神祕驚喜給孩子們，在活動尾聲，除頒發孩子們的表演獎品，並準備美味的蛋糕，讓親子們共同享用；孩子們開心的笑容掛在臉上，不僅將禮物帶回家，開心與滿足也陪伴了孩子歡度了難忘的兒童節。
草療兒童青少年精神科主任許維堅表示，醫療團隊提供完善的服務內容，設有門診、團體治療、兒童日間病房、急性住院服務等，提供發展遲緩、自閉症、過動症兒童早期療育，呼籲各界民眾0~6歲是兒童身心發展的黃金期，3歲以前作早期療育1年的效果，是3歲以後才接受的10倍功效，把握治療的黃金期，讓我們的寶貝勇敢向前走。
(中時)
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