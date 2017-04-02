曾裝睡躲避 星女郎林允可憐周星馳：沒人敢和他聊天

林允透露星爺平常沒什麼朋友，總跟她一直說話，讓她覺得恩師挺可憐的。(取材自微博)

大陸女星林允因拍攝周星馳執導的《美人魚》爆紅，也成為新一代「星女郎」，且與星爺成為師徒關係，感情相當深厚，而最近她接受專訪時，大爆周星馳私下模樣，坦言曾覺得他話多太囉嗦，乾脆秒裝睡，看能不能讓恩師閉上嘴。

據《ETtoday》報導，林允透露周星馳私下沉默寡言，其實沒什麼朋友，她因此覺得恩師「可憐」，還說自己不想像他一樣，「他多孤獨啊，都沒有人敢和他聊天，所以他就經常找我聊天」，而此事後來成為了林允的壓力，因為有時她在外工作跑了一整天，還得跟星爺講這麼多話，「我就裝睡，之後才找工作人員救我」。

至於工作方面，林允表示周星馳管她很嚴，幾乎所有工作邀約都得經過星爺那關，當然包括劇本，也舉例恩師曾替她推掉一部眾人夢寐以前的工作，那就是迪士尼的真人電影，理由是星爺覺得故事不夠精彩，最終是迪士尼高層兩度來訪，導演也親自寫信邀約，才說服了周星馳，讓她接演此戲。

(中時電子報)