NCAA》米克斯拯救北卡晉級 決賽遇岡薩加

北卡前鋒賈斯丁傑克生(右)興奮慶祝險勝，一旁的奧勒岡後衛普利查德只能落寞走過。(美聯社)

就當所有隊友都失準，唯獨米克斯1人準到爆，這對北卡羅萊納大學就夠了！北卡2日靠著米克斯貢獻25分、14籃板，其中包含最後關頭的進攻籃板，驚險以77比76氣走奧勒岡大學，挺進NCAA男籃決賽，4日將跟岡薩加大學爭冠。

擁有「飛人」喬丹、沃錫等傑出校友的北卡，將追求隊史第6冠，也可一掃去年遭到維拉諾瓦大學絕殺的陰霾，不過這場準決賽進行得驚心動魄，北卡可說贏得相當僥倖，而且真的完全贏在米克斯1人身上。

原因是除了米克斯交出全場投13中11的精準投籃表現，其他北卡球員徹底失準，總共投55中14，命中率僅2成55，加上北卡竟在讀秒階段，誇張到4罰0中，要不是米克斯最後4秒抓到進攻籃板，北卡還不一定摘勝。

難怪北卡教練洛伊威廉斯賽後會說：「假如我們沒有米克斯在隊上，我們簡直不像在打籃球比賽！」賈斯丁傑克生「勉強」還算找到準星，投13中6，貢獻北卡全隊次高的22分，貝瑞二世也有11分進帳。

至於另1場準決賽，岡薩加靠著威廉斯高斯23分、6助攻與5籃板表現，最後以77比73險勝南卡羅萊納大學，隊史首次闖進NCAA男籃決賽。

(中時電子報)