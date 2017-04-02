世大運8月登場 將有近千名醫療防護員
2017世大運在8月登場，賽事舉辦期間，運動員的醫療與防護為一大重點，世大運執委會表示，已有近千名物理治療師、運動防護員參加培訓，屆時安排在各場館提供醫療服務。
世大運在即，世大運執委會邀請40位體育專項、運動物理治療、運動防護與運動醫學領域等專家學者授課，共規劃5梯次共同訓練課程、6梯次專業進階課程，培訓近千名具備物理治療師執照或運動防護員證照者。
世大運餐飲及運動防護服務處運動傷害防護組長邱創圓指出，共同訓練課程為教授各類競技運動規則、運動裁判法、運動訓練原則、運動心理學與基本救護等課程；專業進階課程為緊急救護及運動傷害評估與處置。
邱創圓說，參與培訓者在課程結束後，須簽立世大運場館服務切結書，才會有「台北世大運運動防護與緊急處置之人才培訓」研習證明，屆時在賽事期間，將依場館特性，在選手場邊醫護站安排1至5人，提供150國、1萬2000名選手醫療服務。
專業進階課程講師之一、台大運動醫學中心物理治療師陳星宇說，除授課外，他也有參與培訓，「物理治療師絕大多數時間都在醫院內，為了在賽場上做好即時預防與處置，讓運動員展現多年訓練成果，即使是已經相當熟悉的業務，還是要一再練習、精進。」他認為，參與培訓，最主要目的是使世大運醫療防護工作更完善。1060402
(中央社)
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