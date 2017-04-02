清明連假第2天 國5北上湧現車潮

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今天是清明連假第2天，國道5號北上路段從下午1時後開始出現車潮。（李忠一攝）

今天（2日）是清明連假第2天，國道5號南下路段從清晨6時起就出現車潮，直到下午4時仍未紓解；國5北上路段從下午1時起開始出現車流，預估北上車流深夜後才會紓解。

高公局坪林行控中心指出，今天國道5號南下段從清晨6時起車流漸增，下午4時雪隧南下時速約在35至50公里間，最塞的時段出現在上午9時至10時，車陣從彭山隧道中段往北回堵達10公里長。

坪林行控中心研判，因為天氣好，出遊加上掃墓車潮才讓南下爆量；北上部分，今天下午1時後車流開始增加，下午4時北上進入雪隧的用路人，僅能維持20至30公里時速，但在雪隧中後段時速可提升至50公里以上。

坪林行控中心指出，4月1日連假首日，國5南下有4.9萬輛次，北上2.6萬輛次，南下比北上多出2.3萬輛次；今天預估南下約4.5萬輛次，北上約3.5萬輛次，南下比北上多出1萬輛次，連假前兩天，估計就有3.3萬輛次停留在宜蘭與花東地區。

3.3萬輛次的車流，將集中在明後天北返，明天會是清明連假國5北上車流最多的一天，上午10時起北上就會有壅塞情形，塞車情況恐持續到深夜。坪林行控中心表示，明天國5北上段仍會實施高乘載管制，民眾在壅塞時可改走台2、台9線等替代道路。

(中時)