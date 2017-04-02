西螺文昌國小自製醬油開甕 學生超有成就感

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西螺鎮文昌國小以黑豆釀醬油為校本課程，自種、自釀7缸醬油，日前開甕裝瓶，所得將作為畢業旅行經費，後排右2為校長梁博雍，左2是縣議員李明哲。（周麗蘭攝)

文昌國小自釀的黑豆醬油裝瓶250毫升，2瓶一組200元。（周麗蘭攝）

「文昌好醬」瓶身說明。（周麗蘭攝）

雲林西螺鎮是純釀造醬油產地，西螺文昌國小種黑豆釀醬油為校本課程，去年起自種黑豆，並在校內釀7缸醬油，依循古法曝曬150天，日前開甕裝瓶1800瓶，第一次學釀醬油就有成果，學生們好有成就感。

百年老校文昌國小為了讓孩子認識在地產業特色，邀請校友黑豆達人蔡財興指導種黑豆，及百年醬油老店瑞春醬油指導釀醬油。

校長梁博雍表示，一、二年級學習觀察黑豆、藝術創作；三、四年級栽種黑豆，包括病蟲害防治、田間管理，動手做豆漿、豆花等；五年級釀醬油；六年級行銷醬油。

去年底該校採收黑豆後，家長會長也是瑞春醬油負責人鍾政衛指導師生們煮豆、拌麴、發酵、拌鹽水、入甕；裝著滿滿黑豆的7缸醬油缸，循古法在學校二樓陽台曝曬150天。

釀造程序完成後，瑞春醬油廠協助加工成清醬油、醬油膏兩種，以250CC裝瓶，校方命名「文昌好醬」，2組1瓶共900組，每組200元。

梁博雍指出，該校醬油的級數是純釀造醬油的第三級，品質算是不錯，所得將做為今年學生畢業旅行經費。

文昌好醬推出後，許多社區民眾、校友捧場，縣議員李明哲購買一打，為師生們打氣也肯定校方用心辦學，他表示純釀造醬油是西螺特色，學生們動手做象徵著傳承老一輩手藝。

縣府農業處表示，黑、黃豆雖不是雲林特產作物，但雲林產的豆皮、純釀造醬油占全台九成，雲林縣府近年積極推廣農民轉作，西螺鎮多家醬油廠也農民契作黑豆作為釀造原料。

台灣一年進口黑豆、黃豆240萬公噸，九成以上是基改作物，本土種的黃豆、黑豆總面積不到700公頃，市占率還不到0.01%。

(中時)