竹市美術館露台塵封多年 靠藝術解放

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新竹市「好玩藝兒-玩具．遊戲．當代藝術展」以「兒童互動藝術」為主題，各式展品及文物進駐，更讓塵封30年的露台「為藝術敞開」，還有館前草坪的大型公仔，吸引超多大小朋友駐足拍照。

新竹市美術館西元1925年開館至今已92歲，今年4月舉辦「好玩藝兒」展，以「兒童」為策展主軸，陳列台灣玩具博物館從明、清到現代的玩具及多樣藝術創作。

館外設有新銳藝術家不二良的「釣魚小兔」大型作品，已經讓許多民眾「上鉤」，紛紛拍照、打卡，引發討論。

另外，坐落美術館二樓陽台，外型有三頭、六臂的「SEGEI」，讓約30年不曾開啟的美術館二樓陽台，再度開啟大門。期盼透過更多年輕藝術家的參與，讓具有歷史意義的建築透過新元素，變得更可親近。

策展人張馨之指出，此次展覽與台灣玩具博物館合作，完整呈現台灣玩具發展史，更邀集六位以「玩具」為創作跨界思考的當代藝術家展出。

李明道（AKIBO）以多媒體科技與互動裝置打造機器人家族；不二良的「小鼠」有著可愛外貌，吸引各年齡層民眾的注意；曾於新竹就學的「大黑白」陳冠州，將來自西方的樂高玩具表現出台灣在地的建築特色與文化精神。

王建揚則使用鮮豔的色彩、大量的玩具以及漫畫卡通等元素，創造夢幻場景；陳傑強以狂野的筆觸畫出童年時期回憶，藉由創作來塑造記憶；魏子喻藉描繪當代動漫文化，傳達大眾盲目追求流行風潮的行為，引領觀者探索隱藏於潮流裡的真實。

新竹市長林智堅指出，近來在市區街角都能看到當代的藝術創作，如坐落美術館前的「釣魚小兔」，新竹州廳旁的大樹下有著由建築師曾志偉設計的「冥想屋」，期盼民眾「多體驗、多感受」，邀民眾一起欣賞古城的美麗。

新竹市文化局指出，此次展覽也將舉辦多場活動，包括8日「玩具奇想視界─王建揚創作分享座談」、22日「玩樂「畫」題─陳傑強創作分享座談暨繪畫活動」、5月6日台灣玩具博物館總監江宜馨「古早味童玩大解密─童玩手作坊」、5月20日陳冠州「挑戰樂高人生─大黑白創作分享座談」，詳情可至官網www.hsinchuartgallery.space及新竹市美術館粉絲專頁https://goo.gl/ZdtXtm查詢。1060402

(中央社)