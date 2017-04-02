大愛無國界 英牛津大學合唱團訪慈濟
享譽國際的牛津大學皇后學院合唱團，今天在花蓮慈濟靜思精舍以恭敬虔誠的心，唱誦愛與喜悅的祝福。
英國牛津大學皇后學院創校長達七世紀，其合唱團是全球大學合唱團之翹楚，除了發行多張CD作品，還在「哈利波特—混血王子的背叛」電影原聲帶中擔任重要演出，合唱團經常受邀至世界各地巡迴演出，受到熱烈歡迎。
合唱團首席指揮里斯博士（Dr. Owen Rees）帶領了25名團員，此次首度來台巡演，行程從3月21日開始，陸續在台灣各地巡演，均有熱烈回響。
今天合唱團到慈濟靜思精舍，為精舍僧眾、慈濟志工獻唱，為巡演行程畫下圓滿句點。
合唱團在慈濟靜思精舍主堂前獻唱，無任何樂器伴奏，時而低語吟唱、時而二部行雲，快歌鏗鏘活力、慢曲如呢喃軟語。靜思精舍僧眾及慈濟志工，在暖陽和風下細細品味，感受餘音繞梁之天籟。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。