大愛無國界 英牛津大學合唱團訪慈濟

我要評比

享譽國際的牛津大學皇后學院合唱團，今天在花蓮慈濟靜思精舍以恭敬虔誠的心，唱誦愛與喜悅的祝福。

英國牛津大學皇后學院創校長達七世紀，其合唱團是全球大學合唱團之翹楚，除了發行多張CD作品，還在「哈利波特—混血王子的背叛」電影原聲帶中擔任重要演出，合唱團經常受邀至世界各地巡迴演出，受到熱烈歡迎。

合唱團首席指揮里斯博士（Dr. Owen Rees）帶領了25名團員，此次首度來台巡演，行程從3月21日開始，陸續在台灣各地巡演，均有熱烈回響。

今天合唱團到慈濟靜思精舍，為精舍僧眾、慈濟志工獻唱，為巡演行程畫下圓滿句點。

合唱團在慈濟靜思精舍主堂前獻唱，無任何樂器伴奏，時而低語吟唱、時而二部行雲，快歌鏗鏘活力、慢曲如呢喃軟語。靜思精舍僧眾及慈濟志工，在暖陽和風下細細品味，感受餘音繞梁之天籟。1060402

(中央社)