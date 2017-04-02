苗栗縣2派出所合併 24小時編排巡邏警力
為能有效提升警察工作效率，竹南警分局中港派出所與海口派出所今天正式合併，更名為中港海口派出所，日後24小時均有巡邏警力，增加見警率，民眾若有需要撥打110報案，警方將以最快速度到達現場處理。
竹南鎮中港及海口派出所距離約1公里，車程約3分鐘，為了有效運用警力、增加攻勢勤務，分局年初邀集地方民代和里長舉辦合併說明會，廣納民意，今日正式完成中港及海口派出所合併，選擇原海口所廳舍進行整修，原地成立「中港海口派出所」，所長為警務員謝明憲，副所長為巡佐林定正。
竹南警分局多年前著手推動轄區中港派出所及海口派出所合併案，但因地方居民反彈聲浪大而暫緩。
分局說明，中港所廳舍老舊，超過使用年限，且兩所合併前，一天最多只能排11小時巡邏，合併後將集中運用警力，24小時均有巡邏警力，持續維護地方治安與交通。
(中時)
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