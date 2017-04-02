大甲媽今晚回鑾安座 大甲城萬頭鑽動
大甲媽祖進行9天8夜遶境將於今晚回鑾安座，大甲溪橋頭點心站上午大排長龍，熱情民眾無私提供食物讓信徒享用，下午媽祖神轎進入大甲城掀起一陣高潮，萬頭鑽動搶摸神轎、稜轎腳，將街道擠得水洩不通，數十萬信徒共同感受大甲媽回鑾的喜悅。
為迎接大甲媽祖回鑾，大甲城一整天鞭炮聲不絕於耳，鎮瀾宮一早即湧進眾多信眾，精彩的陣頭吸引民眾爭相圍觀，除鑼鼓陣、舞龍舞獅等民俗技藝十分吸睛，文武國小學童沿途撿垃圾並繪製圖畫宣導垃圾不落地。
大甲溪橋頭回鑾點心站上午擠滿大批人潮，近百攤點心多樣化，有炒麵、粽子、油飯、糕點及飲料免費提供；信徒及遊客邊走邊吃，志工忙著洗碗及烹煮食物，感受媽祖回鑾的喜悅，立法院副院長蔡其昌更是持續10年設置點心站。
下午3時許，大甲媽神轎緩慢通過大甲溪橋，由大甲警分局長廖國政進行接駕，警分局動用507名警力及106名民力，共同投入護轎工作，並在眾人的簇擁下進入大甲城，虔誠的信徒搶摸神轎、稜轎腳，雙手合十感受大甲媽回鑾的喜悅。
行政院長林全晚上將參加安座大典，恭請媽祖回神龕裡，將為9天8夜遶境行程畫下圓滿句點。
(中時)
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