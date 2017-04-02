賴清德證實 蔡英文曾找他任總統府秘書長

日前傳出總統蔡英文當面邀請台南市長賴清德接任總統府秘書長，但賴較希望能當國安會秘書長，因此拒絕。今天賴清德出席《新新聞》創辦30周年專題講座，首度證實蔡總統確實找他談過此事，但現在台南事情很多，鐵路地下化、維冠大樓重建都尚未解決，所以婉拒蔡總統的邀約。

賴清德今出席《新新聞》講座，資深媒體人周玉蔻會中提問，日前高雄市長陳菊曾說，蔡總統希望他當總統府秘書長，他較想當國安會秘書長，但不想被稱作「朱立倫模式」，所以最後沒有答應。

賴清德說，陳菊說的沒錯，但他當時回應蔡總統，台南事情很多，尤其維冠大樓重建很重要，還有不少重大建設要忙，現在難以分身；蔡也回覆「以後還有機會。」至於身邊幕僚透露賴其實想接國安會，他則表示，會尊重總統的職務邀請，還不至於主動要求什麼位子。

座談會期間也發生一段小插曲，反南鐵東移自救會長陳致曉到場痛批賴清德口口聲聲說尊重人權，但南鐵案卻不聽居民意見，強行動工，賴清德也回應，會再找時間面對面與居民對談，「我當市長有責任和你們好好溝通。」

(中時)