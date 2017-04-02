想從外牆翻進房裡玩電腦 男子從6樓摔下

新北市板橋區新生街巷內某公寓5樓住戶19歲洪姓男子，今（2）日上午因家人都不在家，他想到6樓放電腦的房間玩電腦，卻發現房門上鎖，於是登上6樓頂水塔平台，攀降企圖爬窗進入房間，不料失足跌落，所幸先撞上3樓的遮陽板，減緩了落勢，再掉落1樓水泥遮雨棚上。

鄰居聽見碰撞聲，經查看發現洪男跌落遮雨棚，正在痛苦哀嚎，立刻向119報案。

救護人員到場將洪男救下，見洪男右大腿、臉部撕裂傷，左手腕骨折，意識清醒，隨即將他送往亞東醫院急救，所幸無生命危險。

(中時)