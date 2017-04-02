清明連假逢兒童節 奧萬大兒童免費入園 寶島時代村推美食闖關

▲奧萬大國家森林遊樂區春到人間，佳景美不勝收。（楊樹煌攝）

清明4天的連續假期適逢兒童節，南投林管處為鼓勵兒童走出戶外，該處所屬的奧萬大國家森林遊樂區，在連假中，將優待12歲以下兒童免費入園；另草屯寶島時代村則推出寶島童玩節「ㄨㄢˊ童歷險記」及美食闖關親子DIY，歡迎老少一起親子遊。

奧萬大國家森林遊樂區目前正值春到人間，萬物甦醒，蝶飛蟲鳴鳥叫，熱鬧非凡時，雪白的霧社櫻花尊榮盛開；色彩多豔的杜鵑花綻放林間，美不勝收；此時正是賞景攬勝，體驗台灣大自然之美最佳時節。

另寶島時代村在清明連假中，特別網羅全台古早味童玩，讓遊客闖關體驗、園區內並規畫許多傳統技藝DIY，如拉龍鬚糖、彩繪陀螺、原住民串珠…同時邀請世界級的小丑特技秀、並有大家都喜愛的嘻哈三太子，讓遊客玩、看都開心又盡興，歡迎親子一起前來冒險同樂。

(中時)