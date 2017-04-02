重機男迓媽祖 遭貨車逼車、狂追10多公里
高雄一名王姓男子前天晚間騎重機載女友前往彰化迓媽祖，行經台17線省道遭小貨車逼車，甚至逼車、狂追10多公里，駕駛還搖下車窗探頭，挑釁意味濃厚，王男逃進土城派出所報案，警方調閱監視器找到小貨車駕駛，對方辯稱不滿重機騎士亂騎車，才會逼車。
警方指出，家住高雄的王姓男子前夜騎重機載女友，從高雄沿著台17線北上，要到彰化縣迎駕大甲媽祖，8時許，行經南區遇上一輛小貨車，對方惡意逼車、蛇行、狂追，王姓男子嚇得在台南市安南區轉向，逃進台南市警第三分局土城派出所報案，小貨車才未再繼續尾隨。
警方依王姓男子重機監視器，找到林姓小貨車駕駛，對方供稱，是因為不滿重機騎士亂騎車，才以小貨車逼車。雖然王姓男子傾向不提告，但警方表示，仍將以監視器詳查林姓駕駛是否觸犯《道路交通管理處罰條例》危險駕駛，若確定違規，最重可罰2萬4000元，還要吊扣汽車牌照3個月。
(中時)
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