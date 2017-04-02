與已婚男醫偷情被逮 護士判10月

林姓醫生與其診所內1名涂姓護士多次上旅館偷情，還自拍性愛照，甚至在診所浴室洗鴛鴦浴，遭在診所內擔任副院長的醫師娘當場活逮，姦情才曝光；林男坦承偷情、提供性愛圖檔，獲妻原諒撤告，涂女辯稱不知林男已婚，高雄地方法院勘驗林男提供信件戳破謊言，認定她犯4個相姦罪，判刑10月。

據林妻起訴書指出，她與林男結婚20餘年，並在林男診所擔任副院長，診所員工也都叫她「林太太」，涂女2012年入職該診所擔任護士，不可能不知道林男已婚，居然自2014年8月起與林醫師交往，並多次赴旅館偷情；直到同年12月31日晚，林妻在診所浴室撞見丈夫與涂女裸身在浴室，林男才坦承出軌。

涂女辯稱不知林男已婚才與他交往，且自拍性愛照也是在不知其有家室情況下才有的，但自從知道林男有太太後，便沒再與他發生性行為；不過，法院審查發現，涂女自稱2013年9月時才獲悉林男已婚，卻在隔月至2015年4月期間，多次書寫含親密字句的書信給林男，足以印證兩人在2013年9月後仍繼續交往，戳破涂女謊言。

法官另據林男提供旅館住宿證明與性愛圖檔，認定兩人嘿咻至少4次，且其中2次是在2014年12月31日當晚被林妻撞見兩人全裸共處浴室後所為，顯見涂女不思檢點其行為，漠視法治及輕忽婚姻與家庭制度保障等態度，依4個相姦罪各判她有期徒刑4月，應執行有期徒刑10月，得易科罰金30萬元，仍可上訴。

(中時)