挑戰新北？賴神：應優先考慮在地立委
台南市長賴清德2018動向備受關注，近日再傳民進黨中央將徵召他參選新北市長，賴今下午出席《新新聞》30週年社慶講座，強調黨內政策未定，難以表明要或不要，不過他建議黨中央，應優先考慮在地經營多年的立委，2018縣市長除了勝負考量，長期的人才養成也很重要，應多給年輕人機會。
民進黨選對會日前針對 2018年縣市長選舉決議，將對非民進黨執政縣市採主席蔡英文徵召提名模式，被外界視為替賴清德參選新北市鋪路。賴清德今表示，民進黨在新北市政治實力不差，12席立委佔了10席，議會也佔近半數，有非常多在地經營多年的立委，或其他有志之士，都是合適的人選。
賴清德強調，針對2018的縣市長選舉，輸贏固然重要，但長期的人才培育也很重要，攸關整體後續發展，他希望黨中央能重視，多給年輕人機會，包括立委吳秉叡、羅致政等，實力都很堅強，應該優先考慮紮根多年的在地立委。
媒體追問，若被黨中央徵召，有辦法拒絕嗎？賴清德表示，現在政策還沒定，中央還沒詢問，現在也無法直接表明要或不要，目前台南也有很多事要忙，沒有其他計畫，若日後與黨中央討論到，會建議先找在地立委。至於支持哪個立委參選？賴說，想參選的人「都會得到我的祝福。」
外界認為賴不參選新北，是將直接挑戰2020，對此他表示，「我們要對蔡總統有信心」，現在球賽第一節還沒打完，民進黨應團結起來，支持蔡總統施政，相信會愈來愈好。
(中時)
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