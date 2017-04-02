槍是這樣打造的 東南亞最大槍廠直擊

我要評比

東南亞最大製槍廠在哪裡？不說你不知道，就在菲律賓。它從1家小百貨行起家，歷經70多載，如今每月可產1萬5000多枝各式槍枝，其中M1911型手槍產量，更是高居全球第一。

菲律賓是可以合法擁槍的國家，在大馬尼拉偏郊馬利吉娜市（Marikina）的ARMSCOR靶場，許多槍迷訓練著自己的射擊能力，而一般民眾也來體驗開槍的感覺。

靶場旁邊有一座門禁森嚴的複合式建築群，這裏就是東南亞地區規模最大的ARMSCOR製槍廠，生產多款左輪槍、手槍、獵槍與步槍，1200名員工以傳統及自動化兼行的方式，平均每月生產1萬5000多枝槍，其中主力產品、美國特種部隊鍾愛的M1911型手槍，就占將近5成。

這座工廠每個月也生產100萬枚各式子彈。

槍是怎麼做出來的？ARMSCOR特別開放製造過程，讓民眾能有初步的概念。

首先以蠟複製槍身，然後浸入池中覆上一層陶瓷外膜晾乾，重複多次後熔解裏面的蠟，抽離鑄模，然後灌入高熱溶化的金屬，槍身雛形就此出爐。經驗老道的師傅逐一把其他零件完成組裝後，置入雷射雕刻機內印上商標，就大工告成了。

槍枝必須經過多重檢驗，包括金屬成份的分析，確認通過品質標準之後，才能送到市場上，否則會像土製手槍一樣，有炸膛的危險。

ARMSCOR高級副總裁波爾拉格丹（Winnie Borlagdan）說，1把槍在完成鑄造、組裝之後，還須經過至少4道檢驗程序：射擊前檢驗、射擊檢驗、射擊後檢驗，以及最後總檢驗，「這是為了確保一切都符合品質標準。」

通過檢驗的槍枝、彈藥銷往全球6大洲逾60個國家，包括台灣在內。

ARMSCOR的前身是一家百貨，1930年代轉型為射擊運動行，1941年太平洋戰爭爆發前夕，美籍東家把它廉價賣給了菲商土阿桑（Celso Tuason）。

經歷了日本佔據時代、馬可仕總統戒嚴等挑戰，土阿桑家族靠著不同靈活的策略度過難關，1985年在美國內華達州設立分公司，2011年在蒙大拿州設廠。

美國因杜特蒂總統人權紀錄考慮停止對菲出售槍枝，這為ARMSCOR帶來新的契機，在「把菲律賓頂級品帶到全世界」的口號下，它正努力朝向全自動生產方式，希望能讓事業更上一層樓。1060402

(中央社)