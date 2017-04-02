清明假期 陸鐵預計運送4520萬人次
中國鐵路總公司今天表示，大陸全國鐵路2日預計運送旅客1269萬人次。清明假期鐵路運輸持續高峰，旅客總量可望達到4520萬人次，比去年同期增加393萬人次，成長9.5%。
新華社報導，大陸全國鐵路1日發送旅客1056萬人次。其中，上海鐵路局發送旅客220萬8000人次，比去年同期增加19萬7000人次，成長9.8%。
另外，廣鐵集團發送旅客139萬7000人次，比去年同期增加13萬3000人次，成長10.5%；北京鐵路局發送旅客112萬3000人次，比去年同期增加8萬8000人次，成長8.5%。
報導指出，為滿足假期旅客出行需求，包括瀋陽鐵路局、西安鐵路局、上海鐵路局、昆明鐵路局等均增開列車。
其中，西安鐵路局增開西安至北京、重慶、蘭州、延安、潼關等方向旅客列車55列，每日開行西安至黃陵動車組列車4列，滿足海內外遊客前往軒轅黃帝陵祭祖之需。
上海鐵路局增開上海至蘇州、無錫，杭州至溫州、寧波，南京至溫州、安慶等方向旅客列車38對列車。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。