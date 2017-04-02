博科聖地新惡行 綁架22名少女與婦人
非洲國家奈及利亞的伊斯蘭激進份子博科聖地再現惡行，連續襲擊東北部偏遠村莊綁架22人，其中17歲左右少女18名、已婚婦人4名。傳聞是為叛軍找妻子，村民憤恨但無奈。
日前博科聖地（Boko Haram）於清晨襲擊靠近鄰國喀麥隆（Cameroon）邊境的1座村莊，綁架14名少女，村民聞訊倉皇逃入附近灌木叢林，其中4名少女因躲避不及慘遭擄走，總計18名17歲少女被劫持進入叛軍營地。
村民心悸猶存，明知少女下場是成為叛軍的新娘，憤恨但無奈。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）昨天引述擔心遭到報復而不願具名官員表示，此次攻擊事件是由新任領導人阿爾-巴納威（Abu Musab Al-Barnawi）所發動。
阿爾-巴納威是博科聖地創辦人尤素夫（Mohammed Yusuf）的兒子，去年被伊斯蘭國正式任命為首領，取代以殘暴著稱、美國懸賞700萬美元捉拿的前首領席考（Abubakar Shekau）。
阿爾-巴納威一如父親，主張不殺戮，只要村民願意合作、不支持政府軍，他願意以和平手段向村民取得所需進而保護他們生活安定。此次劫持少女過程中並未殺害任何人。
第2起搶劫事件則發生在靠近鄰國查德（Chad）邊境的查德湖畔（Lake Chad）1座村莊。1名家境富裕的村民因拒繳博科聖地所徵收的保護費，於逃亡途中慘遭殺害。
報導引述1名不願具名的村民說：「博科聖地槍手們進入村莊後，掠奪這名男人家中的4名已婚婦女，並搶走所有牲口與牛群。」
奈及利亞警方已針對這起綁架事件展開調查。1060402
(中央社)
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