姚宣榆日巡山葉賽T13 本季最佳成績

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姚宣榆山葉高球賽獲得本季最佳成績並列第13。(資料照 季志翔攝)

旅日女將姚宣榆2日在總獎金1億日圓的日巡山葉高球賽決賽輪，揮出69桿(-3)，以總桿288桿(+0)獲得本季最佳成績並列第13及152萬日圓獎金。

盧曉晴最後9洞失常打出40桿，把前9洞賺到的4桿花光，這輪交出72桿，以291桿退居並列第23；蔡佩穎以300桿排名並列第51。

(中時電子報)