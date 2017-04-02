新埔黃花風鈴木秘境 賞花趁現在！

新埔鎮民詹木水種植上百株黃花風鈴木，免費提供遊客入內欣賞，假日湧入賞花客。（莊旻靜攝）

新埔鎮民詹木水種植上百株黃花風鈴木，遊客邊賞花，還能邊遠眺新埔鎮美景。（莊旻靜攝）

黃花風鈴木開花時「有花無葉」，花朵艷黃，極受賞花客喜愛。（莊旻靜攝）

詹木水種植上百株黃花風鈴木，每逢清明節前後開花，近年吸引不少遊客前往賞花。（莊旻靜攝）

清明節前後，正值黃花風鈴木的開花期，新竹縣新埔鎮一處種植上百株黃花風鈴木的私人景點，由於地主無償開放遊客欣賞，近日湧進上百遊客參觀，成為人氣景點。地主詹木水在退休後，喜愛蒔花種草，近年遊客眾，他不僅免費開放，甚至還提供流動廁所，給民眾方便。

詹木水已有78歲，在55歲那年開始種植黃花風鈴木，總計有1百餘株，每逢清明節前後，新埔山區黃花明豔，都出自他的手。詹木水說，近幾年來，開始有遊客進出，前年被媒體報導後，人氣更是水漲船高，還有遊覽車團進團出，為了給民眾方便，他甚至自費找來流動廁所，供大眾使用。

這片黃花風鈴木位在新埔鎮上樟路1段451巷內，由於為私人土地，園子前還有設置鐵門，不過詹木水說，花季期間都維持開放，有「好攝之徒」或是喜愛獨自賞花者，會趁清晨無人時先行參觀，獨享與花共處的時間。

詹木水的女兒詹心慧說，父親外表常保年輕，「看不出年近8旬」，因為每日都與花草對話，他自中科院退休後，長時間投入花草種植中，近年新埔地區種植黃花風鈴木的苗木，多出於父親之手，前年也曾捐出苗木給新埔鎮公所造景，大方分享花草之美。

詹木水說，黃花風鈴木每年約在清明前後盛開，花期僅2周，遊客賞花可把握時間參觀。除此之外，詹木水園中種植蜜柚，此時正值花開時期，花朵嬌小可愛、散發濃郁芳香，也讓到訪遊客大開眼界，詹木水同時種植紫藤，約4月中旬後盛開，還有新人穿婚紗取景拍照，9月後詹木水則開始純手工自製柿餅，無機械加值，呈現傳統美味。

(中時)