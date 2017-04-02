台灣旅遊業低潮？遊覽車賣開殺6折無人買

遊覽車公司生意冷冷清清，路邊可見停靠的遊覽車。（張妍溱攝）

陸客不來了，國內旅遊業狀況不佳，台中市遊覽車公會理事長張治本今天無奈表示，旅遊業界壓力非常大，尤其遊覽車業者，全台3千多輛遊覽車，有1千多台是閒置載不到客人，光是停在五股交流道旁的停車場就有2千台閒置，台中市等候拍賣及出售的遊覽車高達2成，如今政府推一例一休，又增加經營成本，無法再苦撐！

張治本指出，由於陸客團不來，最近遊覽車公司倒閉1成，台中市境內遊覽車公司就倒3間，僅存的遊覽車公司生意冷冷清清，全台遊覽車等候出售及拍賣約有2成。一些經營不善的遊覽車公司，想把車抵債，貸款公司還不想收，就算以市價再下殺6折，也賣不出去。

「無法度！要去賣麵！」跑了20年的遊覽車50歲謝姓司機，主要接陸團負責載客在台中市景點一日遊，從去年旅行社接團的情況漸漸減縮，陸客來台旺季時，一個月要接3團，今年初至目前3個月才出3趟車，擔心可能失業，決定轉行。

謝先生無奈指出，陸客不來對台灣的影響很大，很多導遊和遊覽車司機都沒有工作，又碰上一例一休，車行老闆說難經營要賣車，跑車多年他很捨不得，但眼見台灣旅遊業的慘況，政府決不能袖手旁觀。

(中時)