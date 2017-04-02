中信後援崩盤 雙重戰首場遭統一逆轉
中職中信隊今天在與統一雙重戰的首戰，前7局以4比1領先，8局彭識穎、周磊兩名後援投手擋不住統一攻勢，一口氣丟掉6分慘遭逆轉，最終以4比7敗給統一。
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊與中信兄弟隊的比賽，今天在新莊棒球場進行雙重戰，雙方都由洋投先發，統一由在中職初登板的福瑞多（Alfredo Figaro）掛帥，中信由上季繳出6勝2敗、防禦率3.93的伍鐸（Bryan Woodall）迎戰。
福瑞多投5局有4次三振、2個保送，被打4支安打，丟2分中有1分自責分，伍鐸前7局只失1分，幫助中信7局打完以4比1領先。
伍鐸8上續投，但在無人出局，一、二壘有人的情況下退場，接手的彭識穎沒解決任何打者就丟掉3分，其中兩分記在伍鐸身上，第2任後援投手周磊也沒解決任何打者就丟掉3分，中信直到換上洪宸宇才止住失血，無奈已以4比7落後。
之後雙方未再得分，終場中信就因為後援投手崩盤，讓統一在8上吃下6分大局，以4比7遭逆轉吞敗。1060402
(中央社)
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