幫助移工脫貧創業 2位台灣青年開課

台灣外籍移工約60萬人，佔總人口的1/40，陳凱翔和吳致寧這兩位青年創辦非營利組織「One-Forty 四十分之一」，申請台北市補助創新育成計畫，為移工開課，希望幫移工創業脫貧。

從政大企管系畢業的陳凱翔曾到菲律賓遊玩由於，受到當地人幫助，他返台後想回饋在台工作的菲律賓人，開始接觸移工組織。

在印尼在台勞工聯盟擔任志工的經驗，讓陳凱翔發現許多移工來台賺錢後，想回鄉創業開店做點小生意，卻空有想法且無預算規劃，最後又因缺錢而再度來台，形成惡性循環。

陳凱翔因此找上具有商學背景的吳致寧，希望志同道合的2人幫助移工上課。

吳致寧曾和印尼女性移工Yani聊天，得知Yani在父親逝世後一肩扛起家計，為了實現亡父希望她上大學的願望，Yani決定來台賺錢再趁空進修，Yani期盼以後返鄉開珍珠奶茶店。因為Yani緣故，讓吳致寧更加想要幫助在台移工。

談起One-Forty的創立宗旨，吳致寧說，移工是離開家鄉在外打拼的人，就像台灣過去有許多人離鄉背井到台北工作，賺錢讓家人過好生活，現在許多移工在中小企業和長期照顧產業工作，間接撐起台灣社會。

One-Forty有2大任務，一方面是為東南亞移工提供教育資源，讓移工在台學習知識和技能，返鄉後可創業，另一方面也可促進東南亞移工認識台灣。

她說，會在台北市創立One-Forty，就是希望替東南亞移工做更多事，草創時期，只有印尼外籍生擔任不支薪志工，經費都是自己和陳凱翔的儲蓄和小額募資捐款，幸好有台北市產業獎勵補助專案辦公室的補助計畫，得以增聘任教師和正職員工，未來會規畫更多課程。

One-Forty提供商學課程，例如行銷、理財、開店等，目前學員以印尼籍女性移工居多。吳致寧解釋，因為陳凱翔對印尼移工較熟，而且上課時間在星期天下午，只有固定休假的印尼籍看護工才有辦法參加，男性移工通常是在工廠或漁船工作，時間較不能配合。

為服務更多移工，One-Forty除實體課程外，未來也會開設線上課程，希望服務更多無法到台北上課的移工。1060402

(中央社)