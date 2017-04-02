洪秀柱：2014怎麼跌倒 2018怎麼討回來

國民黨主席洪秀柱今天到台中市與基層座談，一名小妹妹獻花還親吻「柱柱姊」。（盧金足攝）

國民黨主席洪秀柱到基層座談，支持者熱烈高喊「柱柱姊」。（盧金足攝）

國民黨座談會，基層反應熱烈。（盧金足攝）

國民黨主席洪秀柱洪秀柱強調，明年將舉行地方選舉，不要忘記2014年跌得好慘的教訓。（盧金足攝）

國民黨主席洪秀柱希望選舉活動帶給人民信賴和信心，希望有所期待，無可取代。（盧金足攝）

國民黨主席洪秀柱今天（2日）下午到台中市西屯區鵬程里活動中心與民眾座談，大批眷村民眾簇擁高喊「柱柱姊！加油！」洪秀柱強調，明年將舉行地方選舉，不要忘記2014年跌得好慘的教訓，2014年怎麼跌倒，2018年怎麼討回來！

國民黨黨主席競選搶攻眷村票！但洪秀柱一上場就強調，她不是為了黨主席選舉，而是來傾聽民意，市議員楊正中特別帶來紅通通的小辣椒表示，大家別忘了柱柱姊外號叫「小辣椒」，希望黨主席如小辣椒辣味提振國民黨的士氣，鵬程里長陳文聿也與眷村民眾歡迎「柱柱姊」，馬上炒熱氣氛。

洪秀柱說，小辣椒對什麼人，什麼場合要辣的恰到好處，就像她擔任立委時，官員不好好做事，就要辣給他看，現在民政黨執政，她憂心社會一直被分化，下一代沒有未來，沒有舞台，沒有生路。

「民進黨一天到晚說謊話，藍營政治人物不可以不講真話！」洪秀柱表示，有人覺得她很辛苦，的確一路走來辛苦萬分，但辛苦沒關係，進廚房就不怕熱，「也不必怕別人給你戴帽子。」

她強調，所有政治人物要本著良心，讓社會更和諧，替下一代子孫講一句真話，不能民粹當道，是非不明，就是因政治人物不講真話，道德淪喪，她當黨主席秉持重用年輕人，完成世代交替，會在這個舞台好好發展，來改變政黨，為未來開創希望之路。

對基層擔心黨主席選舉紛爭恐影響團結？洪秀柱說，黨員不要為黨主席選舉煩惱，不管支持誰彼此都不要吵架，盼選舉活動帶給人民信賴和信心，希望有所期待，無可取代，最後不管選出誰當黨主席，不要否認其他人的好，任何人走政治路，要有捨我其誰的使命感。

「要有為了團結，成功不必在我的胸襟！」洪秀柱表示，現在檯面上的不是政治素人，不是一張白紙，凡走過必留下痕跡，國民黨會和以前的宮廷文化、醬缸文化說再見，國民黨如果再是一盤散沙，就沒有未來沒有前途，2018選舉很快就要來了，「不管我是不是黨主席，一起來把丟掉的東西拿回來！」

(中時)