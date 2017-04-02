搭高鐵遇硬拍三人組 邵庭「差別待遇」反倒被讚爆

邵庭搭高鐵趕路遇到「硬拍三人組」，覺得重點不在於一張照片，而是尊重。(取材自邵庭臉書)

長相甜美的藝人邵庭，其平易近人的風格相當受觀眾歡迎，然昨天發生的事情，讓好脾氣的她也無法保持平常心，她在臉書寫下長文，故事包含了趕搭高鐵、大包小包的她，以及所謂的「硬拍三人組」。

邵庭以甜美、平易近人的風格受到觀眾喜愛。(中時資料照片)

邵庭昨天結束活動，趕著搭車回家，除了身上大包小包外，還得處理車票，時間相當有限，沒想到奔向售票口時，竟被攔下，要求拍照，她因趕時間而婉拒，而活動前只來得及扒幾口便當的她，處理完車票後，想著快去買點食物，盼能好好在車上吃飯，此時剛剛要求拍照的人又出現，緊跟在她旁邊，說要拍照，當時身上扛著包包、活動服裝、兩大袋物品的邵庭，顯露一臉為難，「我說，可是我真的很趕時間，他，手機拿起來、人貼我右邊，說：『一張而已很快』，就硬拍」。

不僅如此，狼狽的邵庭走被硬拍完照後，走沒兩步路，對方的兩個朋友接連又出現，也是硬拍，「三人組」心滿意足離開，讓邵庭很是無奈，表示其實途中也有人找她拍照，她在時間允許的情況下，很愉快地答應，她無奈表示「說真的，我今天真的有趕到連拍張照片幾秒鐘的時間都沒有嗎？」、「為什麼我答應後者，但是拒絕前者？」，一切都出在「尊重」二字。

因為「後者等我買完東西結帳拿了東西要離開的時候，很有禮貌的問我可不可以合照，而不是強硬的、亂入我匆忙的行程」，也透露「硬拍三人組」不是第一次強迫拍照，「每次都這樣，硬拍，永遠都不管我的狀況，硬拍」，她認為「只要對方有禮貌，能夠這樣拍一張照片為他帶來愉快，我覺得真的很好」，但硬拍的狀況卻真的讓人很不舒服，甚至最後只好自嘲，「也許，這張硬拍的照片，對那三個人來說真的真的無比重要，他們真的真的會當做傳家之寶一樣流傳給子子孫孫，而且還是錶框鑲金邊那種，這樣想 我就覺得好過一些了…」。

(中時電子報)