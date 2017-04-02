清明連假 藍色公路載4000人單日新高

清明連假，澎嘉藍色公路的布袋到龍門與馬公港馬力全開，今天航行的14航班載運近2800人，臺華輪也載來1068名旅客，觀光人潮湧現，總計今天從海運抵澎近4000名遊客，創下單日新高。

馬公與嘉義布袋的海上客運今天全力加班開航，一早，太吉之星、凱旋3號和滿天星1號首泊龍門港，載來了近1000名遊客；中午時分，除了這3艘外，包括滿天星1號、太吉之星、百麗輪、凱旋6號等4艘客輪，早、午班都同步泊靠馬公港，連同昨天停航的1825名遊客，全數載運抵馬公港，使得龍門與馬公2港，到處可見滿滿的人車出入。

由於龍門與馬公港區碼頭，今天先後湧入了近3000名遊客，人車滿滿，高雄港警所馬公港分駐所出動所有港警在2地港區執勤，疏導人車通行。航行高馬航線的台華輪也在中午2時駛抵馬公，共載回1068名乘客，比過年時還多，是過去少見的紀錄。

不過一名搭乘太吉之星的36歲紀姓遊客，疑因暈船嚴重嘔吐，身體虛弱，在中午抵澎馬公後，通報由澎湖消防局護送至澎湖醫院注射點滴觀察，也使旅程受到延誤。1060402

(中央社)