黃天華石頭彩繪，畫出佛陀萬像

黃天華認為石頭跟佛陀一樣，都用不同樣貌傳遞真理。（林和生攝）

黃天華鑽研石頭彩繪數十年，近日以佛陀故事為主軸推出系列創作。（林和生攝）

長期鑽研石頭彩繪的藝術家黃天華，近日又推出最新力作，他從佛陀故事中挑選35個場景，耗時1個多月時間，畫出佛陀勸善的意涵，期望與民眾分享，並表達對佛教崇高敬意。

談起為何選擇石頭作畫？黃天華笑著說，完全是經濟考量，20多年前從事彩繪創作，考量畫紙售價高，且只能一次性使用，石頭在還沒有禁止撿拾的年代，隨手可得，且能重複使用，一顆就能畫100多次，讓他從此栽進石頭彩繪中。

因為屏東三面環海，溪谷、海邊，都是挑選素材的寶庫，常常走著走著忘記漲潮時刻，直到衣角都沾到海水，才發現自己已經走到海裡；他常認為，石頭總會跟著主人走，來回岸邊走動，看到的永遠是那一顆，就知道彼此有緣，「現在不能撿囉」，只好回味當時的樂趣。

黃天華說，其實石頭本身已經為你畫好了，在撿石頭的過程，第一眼看到它的形象，有些只要跟著樣貌順勢描述，就能畫出很美的圖案；其實石頭跟佛陀一樣，都有祂不同存在的樣子，所以想把兩者結合，不論從宗教或從藝術，都能看到石頭的美。

(中時)