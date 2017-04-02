黃天華石頭彩繪 畫出佛陀萬像
長期鑽研石頭彩繪的藝術家黃天華，近日又推出最新力作，他從佛陀故事中挑選35個場景，耗時1個多月時間，畫出佛陀勸善的意涵，期望與民眾分享，並表達對佛教崇高敬意。
談起為何選擇石頭作畫？黃天華笑著說，完全是經濟考量，20多年前從事彩繪創作，考量畫紙售價高，且只能一次性使用，石頭在還沒有禁止撿拾的年代，隨手可得，且能重複使用，一顆就能畫100多次，讓他從此栽進石頭彩繪中。
因為屏東三面環海，溪谷、海邊，都是挑選素材的寶庫，常常走著走著忘記漲潮時刻，直到衣角都沾到海水，才發現自己已經走到海裡；他常認為，石頭總會跟著主人走，來回岸邊走動，看到的永遠是那一顆，就知道彼此有緣，「現在不能撿囉」，只好回味當時的樂趣。
黃天華說，其實石頭本身已經為你畫好了，在撿石頭的過程，第一眼看到它的形象，有些只要跟著樣貌順勢描述，就能畫出很美的圖案；其實石頭跟佛陀一樣，都有祂不同存在的樣子，所以想把兩者結合，不論從宗教或從藝術，都能看到石頭的美。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。