柯P反去蔣化 賴神：功過不能相抵

台南市長賴清德今出席《新新聞》創辦30周年專題講座，資深媒體人周玉蔻會中提問，台北市長柯文哲日前公開反去蔣化，賴有何評論？賴清德說，柯P可能不完全了解去蔣化背後的意義，他個人認為，每個人都有功過，但功過不能相抵，應該讓戒嚴年代的圖騰走入歷史，大家才有新開始。

柯文哲本周出訪馬來西亞時直言，去蔣化無助於社會和諧，台灣最大的問題就是「看你不順眼就把你幹掉」，認為容忍是自由的基礎。賴清德今下午表示，報導文字很簡短，他未了解柯的論述，不過初步看起來，柯的想法與做法跟民進黨不同。

賴清德強調，針對去蔣化，他個人不單純有想法，台南其實已經在做了，像是讓蔣公銅像退出校園。他認為，每個人都有功過，但功過不能相抵，在台南每年時間到了，銅像就被潑紅漆，這樣也不是辦法，應該讓「民族救星」的圖騰走入歷史，大家才有新的開始。

(中時)