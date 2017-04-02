牛棚失守 富邦苦吞4連敗

中華職棒富邦悍將今天在桃園迎戰地主Lamigo桃猿的雙重戰首戰，桃猿在9局下靠著黃浩然敲出再見安打，以5比4逆轉擊敗悍將，也讓悍將苦吞4連敗。

悍將與桃猿的先發投手神盾、王溢正表現都不差，悍將的神盾投6局被敲5支安打，失3分；桃猿王溢正6局被敲6安打，失兩分。

前6局打完，桃猿以3比2領先，但悍將趁著王溢正退場後，在7局上靠著高孝儀、胡金龍與陽冠威的3支安打攻下兩分，逆轉超前。

9局下悍將先推出郭勝安救援，解決林泓育後，保送陳俊秀上壘，悍將再換上倪福德解危，不料先被朱育賢敲出二壘安打，接著雖然讓鍾承佑敲出本壘後方飛球出局，卻被黃浩然一棒敲出左外野方向再見安打，桃猿靠著黃浩然這一棒，以5比4逆轉擊敗悍將，也讓悍將吞下開季2連勝之後的4連敗。1060402

(中央社)