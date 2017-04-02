山葉女子高球賽 姚宣榆並列13名
台灣高球女將姚宣榆在山葉女子賽末輪打出5鳥、2柏忌的的69桿，最終以4輪總計288桿成績並列13名；盧曉晴以291桿成績並列23名，蔡佩穎以300桿成績並列51名。
女子高球日巡賽（JLPGA）總獎金1億日幣（約新台幣2728萬元）的山葉女子高球賽（Yamaha Ladies OpenKatsuragi），在日本的靜岡縣進行4回合共72洞的賽事。
姚宣榆前3輪分別打出76桿、70桿、73桿，末輪她抓下5隻小鳥，吞下2個柏忌，打出低於標準桿3桿的69桿，最終以4輪總計平標準桿的288桿成績並列13名。
盧曉晴前3輪分別打出71桿、72桿、76桿，末輪她打出2鳥、1鷹、4柏忌的72桿，最終以4輪總計291桿成績並列23名。
蔡佩穎前3輪分別打出72桿、78桿、74桿，末輪她打出1鳥、5柏忌的76桿，最終以4輪總計300桿成績並列51名。
韓國女將李民英（Lee Min-Young）前3輪分別打出71桿、70桿、68桿，末輪她抓下3隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿2桿的70桿，最終以4輪總計低於標準桿9桿的279桿成績拿下冠軍。1060402
(中央社)
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