猛禽挨餓落難受傷 苗栗3個月野放10隻
1隻大冠鷲半個多月前，因追逐獵物意外被果園圍網纏住未能脫身，及時被民眾發現先後轉送卓蘭鎮公所和苗栗縣政府農業處，經照射X光並評估，調養2周後，趁著好天氣野放，農業處統計3個月來，已成功野放10隻猛禽，讓牠們重回大自然懷抱。
苗栗縣政府農業處指出，這隻大冠鷲受困獲救輾轉送到自然生態保育科後，檢視發現牠翅膀有收縮不良情形，但照射X光後顯示其骨骼並未受傷。
獸醫師仔細評估認定係觸網後肌肉拉傷，需要靜置調養，因此被安置到縣府野生動物收容所，經過2周的調養後，保育人員趁著天氣回暖，把牠帶往山區野放，這是今年來第5隻重回大自然懷抱的大冠鷲。
保育人員說，大冠鷲被送到山區後，運輸籠才剛打開，牠便迅速往茂密的山林飛去；同一天另野放1隻因狀況虛弱被民眾撿拾到的黃嘴角鴞，其起飛更為快速，美麗身影只驚鴻一瞥。
縣府農業處今年第一季野放的猛禽，有領角鴞2隻、黃嘴角鴞2隻、鳳頭蒼鷹1隻及大冠鷲5隻，計成功野放10隻猛禽。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。