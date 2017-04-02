猛禽挨餓落難受傷 苗栗3個月野放10隻

我要評比

大冠鷲調養好後，獲野放回歸大自然。（陳慶居翻攝）

1隻大冠鷲半個多月前，因追逐獵物意外被果園圍網纏住未能脫身，及時被民眾發現先後轉送卓蘭鎮公所和苗栗縣政府農業處，經照射X光並評估，調養2周後，趁著好天氣野放，農業處統計3個月來，已成功野放10隻猛禽，讓牠們重回大自然懷抱。

苗栗縣政府農業處指出，這隻大冠鷲受困獲救輾轉送到自然生態保育科後，檢視發現牠翅膀有收縮不良情形，但照射X光後顯示其骨骼並未受傷。

獸醫師仔細評估認定係觸網後肌肉拉傷，需要靜置調養，因此被安置到縣府野生動物收容所，經過2周的調養後，保育人員趁著天氣回暖，把牠帶往山區野放，這是今年來第5隻重回大自然懷抱的大冠鷲。

保育人員說，大冠鷲被送到山區後，運輸籠才剛打開，牠便迅速往茂密的山林飛去；同一天另野放1隻因狀況虛弱被民眾撿拾到的黃嘴角鴞，其起飛更為快速，美麗身影只驚鴻一瞥。

縣府農業處今年第一季野放的猛禽，有領角鴞2隻、黃嘴角鴞2隻、鳳頭蒼鷹1隻及大冠鷲5隻，計成功野放10隻猛禽。

(中時)