儘管大陸經濟成長率相較21世紀頭十年，已略為下降，但在世界上仍名列前茅，因此包括上海、深圳與陝西，都調高了最低工資。

從4月1日起，上海的月最低工資由2190元人民幣，調為為2300元人民幣(約合新台幣10148元)，最低工資的金額為全大陸最高，這也是上海連續八年調升最低工資。上海每小時最低工資也由19元人民幣調整為20元人民幣(約合88元新台幣)。

此外從5月1日起，陝西一類工資區全日制最低工資標准提高為1680元人民幣/月(約合新台幣7412元)，非全日制小時最低工資標准為16.8元人民幣/小時((約合新台幣74元))﹔從6月1日起，深圳全日制就業勞動者最低工資標准提高為2130元人民幣/月((約合新台幣9398元))，非全日制就業勞動者小時最低工資標准19.5元人民幣/小時(約合新台幣86元)。深圳的每月最低工資僅次上海，名列大陸第二，與上海是唯二月基本工資超過兩千元人民幣的地區。

(旺報)