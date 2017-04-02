2000台遊覽車拋售 潘維剛：蔡維持現狀騙局的見證

針對陸客團沒來，加上一例一休，光是停在五股交流道旁拋售的遊覽車就有兩千台一事，國民黨主席參選人潘維剛2日表示，這種現象淒涼地見證了蔡政府維持現狀的最大騙局。

潘維剛指出，蔡英文政府上任以來，不但不知民間疾苦，而且是選前人民最大、選後背叛人民。遊覽車業者只是要安居樂業，現在卻連謀生的工具遊覽車都要含淚託售，這跟農業時代把農夫的牛搶走一樣殘忍。

她說，事實證明以往因維持現狀的榮景已經不再，蔡英文的維持現狀根本就是選舉的花招。曾幾何時，富裕的台灣，來往頻繁的遊覽車，現在都可憐地停在五股，淒涼地見證了蔡政府維持現狀的最大騙局。

(旺報)