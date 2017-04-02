新北市長 賴清德籲優先考慮在地立委

台南市長賴清德今天被問到2018年新北市長選舉，他說，鼓勵黨中央優先考慮在地經營多年的立委以及其他有志之士；至於2020年總統選舉，他說，應該團結一起好好支持蔡總統施政。

賴清德今天受邀出席「新新聞」創辦30週年專題講座，媒體詢問，若民進黨徵召他參選新北市長，他的態度如何？

賴清德說，其實民進黨人才濟濟，他建議黨中央考量經營多時的立委，民進黨在新北實力不錯，12席立委有10席是民進黨，議會也是接近一半，副議長是民進黨籍，整個政治實力比以往好很多。

他說，有意參選新北市長的立委，無論是吳秉叡、羅致政、高志鵬，民調都低於民進黨基本盤，因為沒有整合，如果民進黨有個共識，把培養人才當成一個很重要的因素，考慮經營多年的優秀立委，及早決定，這樣下去打選戰，「應該大有可為」。

媒體追問，如果民進黨徵召他呢？賴清德說，選對會也沒有這樣的主張，他不宜說要或不要，而且，因為民進黨人才很多，有意要選的人也不少，在這種情況下，他不宜去表達要或不要，這是民進黨的政策，但他個人認為，培養人才很重要，台中市長林佳龍第一次選市長沒當選，若沒有第一次的失敗，這次也不一定會當選。

他認為，要把人才培育與輸贏要等同看待，要有人才培育的概念在裡面。

今天傳出，行政院發言人徐國勇被力勸投入新北市長選舉。賴清德說，這印證他說的，民進黨人才濟濟，除了本身在地經營多年的立委，在內閣裡面，其實也有許多不錯的人選，他認為他們都非常合適。

至於應先考慮在地優秀立委選市長的主張有無跟黨中央講過？賴清德說，「沒人來問過我啊」。

另外，媒體追問賴清德「有沒有可能準備的是2020總統大選」？

賴清德說，必須要對總統蔡英文有信心，就像打籃球四節，現在連打第一節都還沒打完，所以「我們應該團結一起，好好支持蔡總統來施政，我相信一定會愈來愈好」。1060402

(中央社)