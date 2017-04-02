竹市小旅行開跑 私房秘境大公開

新竹市政府與旅行業者合作，推出「2017新竹市小旅行」遊程，包括1日遊及2天1夜套裝行程，其中有不少是新竹市的私房旅遊景點，適合背包客、三五好友揪團一起探索秘境。

新竹市政府城市行銷處表示，去年市府推出「香山走透透」微旅行，廣獲好評，今年「2017新竹市小旅行」，不只「走透」，還要「摸透」香山區的好玩景點。

旅遊行程包括，帶領民眾手作DIY，體驗曬米粉、製作玻璃等手感旅行，另也規畫「小塹有約」城區內微旅行，讓遊客深入老巷弄訪古，並到百年歷史的丸竹化妝品，體驗古早美容術「挽面」。

城銷處透露，「舊城-小塹有約」1日遊程，從開台進士鄭用錫於西元1852年建立的鄭氏家廟展開，述說歷史故事；再到長和宮求藥籤，再走進傳承三代的鴻安堂中藥舖抓藥，讓旅人體驗百年歷史；也到日治時期建造的東門市場，由地頭小塹在東門做莊家，午餐品嚐道地老新竹的滋味；最後在百年丸竹香粉舖，體驗什麼是真正的「白泡泡幼綿綿」。

「香山走透透-手感小旅行」2天1夜遊程，則結合曬米粉體驗、香山濕地導覽、明發定置魚場鮮魚拍賣、春記休閒農場百年玉蘭花、青青草原溜滑梯、玻璃工藝DIY等體驗，並安排隱藏版秘境「綠谷沙拉生菜園」，享用新鮮水耕蔬菜及木柴窯烤套餐，晚餐則選在香山天后宮廟埕舉辦烤蚵派對。

綠谷沙拉生菜園老闆賴文正，原在中科院研究飛彈，後來回到家鄉務農，並把科學的實驗精神帶到農葉。他說，園內的水耕蔬菜，不使用任何農藥、除草劑，生長在一個受控制的溫室環境，遠離汙染，「現採現吃也沒問題！」

新竹市長林智堅表示，新竹市是座百年古城，擁有深厚文化底蘊，舊城區1平方公里內就有29處古蹟和歷史建築，此外，也有豐富的自然景觀，是減壓、紓壓的好地方，邀民眾透過「2017新竹市小旅行」，深度探索新竹。

新竹市小旅行遊程即日起到7月份，開放民眾至風尚旅行社官網報名，名額有限售完為止，詳情請上風尚旅行社粉絲專業、風尚旅行社官網https://www.l-instyle.com/查詢。1060402

(中央社)