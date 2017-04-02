詹啟賢台南拉票：扁肚子傷口好了13年 我心裡傷口還在

國民黨黨主席參選人詹啟賢到台南與黨員辦座談會尋求支持。(莊曜聰攝)

詹啟賢針對319槍擊案向在場鄉親說明。(莊曜聰攝)

詹啟賢一一與到場民眾寒暄。(莊曜聰攝)

國民黨黨主席參選人詹啟賢今天到台南向支持者拉票並舉辦座談，他強調自己現在還住在台南，當選後能改善重北輕南的狀況，會是最貼近南部人的國民黨主席，現場民眾詢問他319槍擊案，詹啟賢有備而來，侃侃而談，他指自己沒派系、沒包袱、思想新穎，是改革國民黨的最好人選。

詹啟賢昨日分別在新營、新化舉行座談會，對黨員說明參選黨主席的政見，並聽取各方人士意見，席間他與台南在地鄉親「搏感情」，大談經營奇美醫院的成績，不僅轉虧為盈，也成為雲嘉南地區規模最大的醫院，造福許多民眾，他說當初接手的醫院跟現在的國民黨很像，對立內耗、人才流失、改革無力等問題，但他有信心解決。

詹啟賢表示，國民黨從2014年九合一大選挫敗後氣勢就一路往下，高層與地方有距離，也無法取得年輕人的認同，這是必須要檢討的，要誠實面對過去，才能看到未來，若不振作，2020贏不回執政權，國民黨恐怕就會被民意淘汰，需要新臉孔帶領開創新局。

現場與會民眾問到319槍擊案事件，詹啟賢有備而來，還自製看板說明，他自嘲說，前總統陳水扁肚子上的傷口都好了13年，他心裡的傷口還在，在宣布參選黨主席後，還被同黨人士拿來作文章攻擊，但他問心無愧。

(中時)