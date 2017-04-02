媚兒碧被曝淫行 誘名媛與新婚夫搞3P
前辣妹合唱團41歲成員媚兒碧（Mel B），上個月宣布與電影製片老公Stephen Belafonte結束十年婚姻，今(2日)更被爆出她與前夫剛結婚時的豪放行徑，曾與英國名媛Lady Victoria Hervey床上大搞3人行。
據英國《鏡報》（The Mirror）報導，Lady Victoria Hervey密友爆料，指她當年為慶祝在節目《與星共舞》拿下好成績，前往夜店與媚兒碧夫婦喝酒狂歡，之後喝得醉醺醺的她，還被媚兒碧夫婦邀請至家中看電影，「Stephen跨在我上面輕撫我，而梅兒碧則是親吻我…」
不過這位密友又稱，Lady Victoria Hervey隔天發現自己全身赤裸地在媚兒碧夫婦床上，還被媚兒碧女兒的保母叫醒，整個人感到相當尷尬。然而事隔多年後，3人再次於夜店相遇，依舊還是能彷彿一切沒發生般大方合照。
(中時電子報)
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