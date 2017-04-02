開季慢熱 羅國龍：穩穩往上爬
統一獅外野手羅國龍入選今年經典賽，季前調整節奏因此受到影響，今年開季狀況前4戰狀況比較「慢熱」，今天（2日）他在對戰中信兄弟雙重賽首戰單場雙安，其中在8局上敲出逆轉三壘安打，敲回勝利打點，也抱回單場MVP。
面對兄弟的先發洋投伍鐸，羅國龍此戰前2打數都沒表現，直到7局上才敲出安打，羅國龍提到：「伍鐸已經對戰了2年，對他有設定攻擊策略，但自己前面沒有掌握好，攻擊慾望比較沒那麼強烈，自己也覺得有點可惜。」
前7局打完獅隊還以1比4落後，第8局獅隊反撲追到1分差，羅國龍在滿壘時面對抱病登板的周磊，掃出左外野方向的清壘三壘安打，一棒逆轉戰局，羅國龍笑說：「因為他投不準，感覺他有點沒自信、看起來累累的，就抓他的直球打。」
今年季前羅國龍隨經典賽中華隊移訓、再赴韓國首爾參賽，不像過往有經過完整的春訓和熱身賽調整，羅國龍坦言狀況有點受影響，開季前4戰僅敲2安，但他也說：「今年不像前幾年，一開始就衝太快，就穩穩地往上爬。」
(中時電子報)
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