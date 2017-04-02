抗日英雄徐驤160歲冥誕 後代赴苗栗追思
乙未戰爭客籍抗日英雄徐驤逝世122周年，苗栗縣徐氏宗親會今日在全國唯一的徐驤紀念公園舉辦追思祭拜，徐驤後代徐永興、徐永庚與徐永康等後代專程從屏東麟洛北上祭祖，與縣長徐耀昌與徐氏宗親會虔誠祭拜，緬懷先人對日抗戰的英勇事蹟。
抗日英雄徐驤是苗栗縣頭份鎮客家子弟，甲午戰爭滿清戰敗將台灣割讓給日本，全台紛起抗日，當年38歲的徐驤散盡家財，與吳湯興、姜紹祖號召鄉民組織「田賦軍」抗日，在桃竹苗一帶以游擊戰術成功擊退日軍，先後參與12次抗日戰役，不幸在1895年10月曾文溪之役壯烈成仁。
客委會2010年補助頭份市公所在濱江街旁興建徐驤紀念公園，並設立徐驤銅像，後人可從紅磚牆細數徐驤在1895年英勇抗日的12場戰役，緬懷徐驤抗日事蹟。
今年是徐驤160歲冥誕，也是抗日122周年，來自苗栗、屏東、花蓮、台東、彰化的徐氏後代齊聚徐驤紀念公園，虔誠誦經祭拜。
徐驤曾孫徐永庚感謝苗栗縣政府與頭份市公所舉辦追思祭拜活動，讓後代子孫能在農曆3月6日徐驤冥誕北上尋根祭祖，了解先人當年為了民族尊嚴，無條件犧牲奉獻事蹟。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。