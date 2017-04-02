抗日英雄徐驤160歲冥誕　後代赴苗栗追思

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頭份市抗日英雄徐驤壯烈成仁122周年，徐驤第四、第五代子孫從屏東北上祭祖。（黎薇攝）

乙未戰爭客籍抗日英雄徐驤逝世122周年，苗栗縣徐氏宗親會今日在全國唯一的徐驤紀念公園舉辦追思祭拜，徐驤後代徐永興、徐永庚與徐永康等後代專程從屏東麟洛北上祭祖，與縣長徐耀昌與徐氏宗親會虔誠祭拜，緬懷先人對日抗戰的英勇事蹟。

抗日英雄徐驤是苗栗縣頭份鎮客家子弟，甲午戰爭滿清戰敗將台灣割讓給日本，全台紛起抗日，當年38歲的徐驤散盡家財，與吳湯興、姜紹祖號召鄉民組織「田賦軍」抗日，在桃竹苗一帶以游擊戰術成功擊退日軍，先後參與12次抗日戰役，不幸在1895年10月曾文溪之役壯烈成仁。

客委會2010年補助頭份市公所在濱江街旁興建徐驤紀念公園，並設立徐驤銅像，後人可從紅磚牆細數徐驤在1895年英勇抗日的12場戰役，緬懷徐驤抗日事蹟。

今年是徐驤160歲冥誕，也是抗日122周年，來自苗栗、屏東、花蓮、台東、彰化的徐氏後代齊聚徐驤紀念公園，虔誠誦經祭拜。

徐驤曾孫徐永庚感謝苗栗縣政府與頭份市公所舉辦追思祭拜活動，讓後代子孫能在農曆3月6日徐驤冥誕北上尋根祭祖，了解先人當年為了民族尊嚴，無條件犧牲奉獻事蹟。

(中時)