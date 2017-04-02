未闖日本領海！科技部：海研船研究僅限我方海域

科技部強調海研船作業絕對不會越界。圖為海研船「海研一號」（台大海洋研究所攝、科技部提供）

台灣海研船至釣魚台附近專屬我方的海域進行調查，竟遭日媒以頭版報導炮轟，指我方海研船未經允許擅自闖入。科技部強調，海研船研究未曾超出我方專屬海域，也不可能為了迎合日本事先提申請，船隻作業若遭日方干預，可通報海巡署協助保護。

日媒《產經新聞》今日頭版頭報導指稱，在未經日方同意的情形下，我國海研船去年曾8度闖入釣魚台周邊的日本專屬經濟海域進行研究作業，是歷年最多的一次，報導還稱，此類行為不能被容許。其實近年來我國海研船在研究作業過程中，屢遭日方刁難，海研一號去年5月4日到沖繩海域作業時，就受到日本海上巡視船干擾。

科技部自然科學及永續研究發展司長吳俊傑表示，海研船一定是在我方專屬經濟海域範圍內作業，以釣魚台為例，我國與日方就該海域有劃設暫定執法線，海研船活動不會超過此範圍。此外，多年來包括海研一號、海研二號、海研三號在內的3艘海洋研究船，持續都有在台灣周邊的海域活動，去年前往釣魚台的研究並沒有特別增加。

吳俊傑指出，過去未曾接過日方通知，要求研究船到釣魚台附近研究需事先申請取得同意，況且我方也都是在專屬的經濟海域內作業，就算日本要求申請，我方也決定不可能迎合日方的要求，若研究船遇日方驅離刁難，應通知海巡署介入保護。

吳俊傑表示，釣魚台附近的研究範疇，其中一項主線是洋流，例如黑潮就從台灣東部海域往北流往至釣魚台，除了洋流之外，還包括海洋生態生物，海洋化學成分分析等研究議題，當地都是豐富的取材點，算是相當重要的研究場域。

吳俊傑指出，科學研究不應分地區、國界，黑潮由南往北流，我們剛好在上游，日本在下游，皆有受影響，相信研究資料的合作互惠都對科學進展有極大幫助。

吳俊傑表示，長遠而言，台日雙方需要成立科研工作小組加深合作，去年台日海洋事務對話曾提及此事，目前雙方正密切討論中，盼降低研究過程受外交議題的影響。

(中時)