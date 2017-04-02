台南首座藝術蛋糕主題觀光工廠 5月開幕
台南市首座以「藝術蛋糕」為主題的觀光工廠上月底通過經濟部評鑑，佳里區業者洪佳寶從事烘焙事業30多年，以麵包、酥點製作起家，並發展造型藝術蛋糕，4年前自創「彼緹娃」品牌，並與台東大學合作，指導烘焙技術，每年輔導近300人考取證照，現在則希望能透過工廠設立，帶動地方觀光。
洪佳寶表示，現在一例一休上路，民眾在旅遊休閒上的需求勢必增加，台南溪北沿海地區有不少景點及觀光工廠，但以吃為主題的較少，因此決定成立觀光工廠，給遊客不一樣的體驗。
洪佳寶說，為呈現在地特色，工廠製作的糕點、酥餅、蛋糕等，食材的取得都以台南在地生產為首選，包含玉井芒果、關廟鳳梨、東山龍眼、麻豆文旦，連虱目魚都是可運用的優質農漁產，他也曾以芒果牛奶三Ｑ餅、十二婆姐安康福稚餅等文創糕點獲獎。
南市經發局表示，彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠，全館分為「生產參觀走道」、「藝術蛋糕主題館」、「現烤烘焙區」、「商品販售區」、「DIY教室」等區域，佔地近3000坪，廠區內規畫多處專區，遊客可實際參觀工廠生產線，了解糕點的製作過程，並透過影音解說明白烘焙發展歷史，在工廠主推的藝術蛋糕部分，還有DIY的體驗，讓親子一起動手做，4月中旬就會開始試營運，預計5月母親節時開幕。
(中時)
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