清明雜草火警頻傳波及工廠 忙壞消防員
清明掃墓，彰化縣的墓地、雜草火警增多，已超過80件，彰化市還有工廠遭到波及，消防局派出大批人車救援，幸無人傷亡。
彰化縣政府消防局下午1時19分獲報，彰化市岸頭巷發生雜草火警，鄰近的工廠遭殃，消防局出動15輛消防車、1輛救護車、32名消防員前往搶救，下午2時25分火勢控制，無人員傷亡。
適逢清明節掃墓，縣內公墓、雜草火警頻傳，各消防分隊忙得不可開交，常是打完這場火，又趕場到另一處救火，忙到沒時間吃飯，所幸都無人員傷亡，但卻忙壞消防員。根據彰化縣消防局統計，昨天到今天中午已發生83件墓地或雜草火警，持續增加。
除被動打火，彰化縣消防局也訂定「清明節期間加強防火宣導執行計畫」，協調各鄉鎮市公所清除墓地雜草、讓民眾在固定處統一焚燒金紙、加強防火安全宣導、懸掛防火標語、張貼宣導海報、派遣消防員及車輛前往墓地巡邏警戒等主動防制作為。
消防局2日到4日派遣消防人、車到各主要墓地警戒，消防分隊也在現場進行防火宣導，並提供水源、水袋供掃墓民眾熄滅餘燼，也呼籲民眾不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹；記得滅餘燼、記得收垃圾，「四不、二記得」防範林野墓地火災。1060402
(中央社)
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