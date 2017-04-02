世大運招國際志工 語言涵括33種

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2017世大運在即，預計有1萬2000人來台，世大運執委會除培訓1萬8000名國內志工，也招募台讀書的外國學生擔任國際志工，語言涵括33種。

世大運執委會學生資源處長吳金盛表示，國際志工招募共有508人報名、語言涵括33種，以在台灣唸書的交換學生與亞洲國家人士居多，同時不乏台灣邦交國。

薩爾瓦多籍的尤愛琴（Sofia Lopez）目前就讀國立東華大學資訊工程系，報名擔任國際志工，她說，薩爾瓦多比台灣小很多，「申辦這麼大型的運動賽事自然很難，格外珍惜參與世大運的任何機會。」

尤愛琴說，對台灣的棒球文化印象最深刻，因她東華大學唸書的第一年，學校老師安排他們到花蓮縣立棒球場觀看中職球賽，替當時的義大犀牛隊加油。

馬來西亞籍、就讀東華大學族群關係與文化系的王晶美，從小就熱愛跆拳道，偶像是奧運金牌選手陳詩欣，期待能在賽會期間，看到世界頂尖跆拳道選手們的精彩對決。

世大運發言人楊景棠表示，國際志工將入住北市大博愛校區宿舍或林口選手村，賽會期間，服勤滿4小時將有新台幣110元代金，並於8月7日、8月13日進行培訓。1060402

(中央社)