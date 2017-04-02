世大運招國際志工 語言涵括33種
2017世大運在即，預計有1萬2000人來台，世大運執委會除培訓1萬8000名國內志工，也招募台讀書的外國學生擔任國際志工，語言涵括33種。
世大運執委會學生資源處長吳金盛表示，國際志工招募共有508人報名、語言涵括33種，以在台灣唸書的交換學生與亞洲國家人士居多，同時不乏台灣邦交國。
薩爾瓦多籍的尤愛琴（Sofia Lopez）目前就讀國立東華大學資訊工程系，報名擔任國際志工，她說，薩爾瓦多比台灣小很多，「申辦這麼大型的運動賽事自然很難，格外珍惜參與世大運的任何機會。」
尤愛琴說，對台灣的棒球文化印象最深刻，因她東華大學唸書的第一年，學校老師安排他們到花蓮縣立棒球場觀看中職球賽，替當時的義大犀牛隊加油。
馬來西亞籍、就讀東華大學族群關係與文化系的王晶美，從小就熱愛跆拳道，偶像是奧運金牌選手陳詩欣，期待能在賽會期間，看到世界頂尖跆拳道選手們的精彩對決。
世大運發言人楊景棠表示，國際志工將入住北市大博愛校區宿舍或林口選手村，賽會期間，服勤滿4小時將有新台幣110元代金，並於8月7日、8月13日進行培訓。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。