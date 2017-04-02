高捷閃電狼粉絲見面會 陳菊跨海致意

高捷公司今天下午在高捷美麗島站舉辦一項電競直播派對，出訪歐洲的高市長陳菊剛下榻飯店即視訊連線，以「您是閃電狼，我是高雄郎」跨海歡迎粉絲到高雄，現場一時歡聲雷動。

高捷吸引各族群搭乘捷運再出新招，繼成功打動漫牌吸引動漫族群後，如今再鎖定電競族群，首度與2017年英雄聯盟電競總冠軍「閃電狼職業電競隊」合作，首創在捷運車站舉辦「英雄聯盟2017 LMS春季職業聯賽直播派對及閃電狼粉絲見面會」，讓電競迷在高雄也能同步看到國際級電競賽事，現場吸引上千名粉絲參與。

這場電競直播派對頗具名氣的閃電狼教練Cyo（林昕宥）、人氣選手NL（熊汶銨）領軍出席參與，高雄市觀光局長曾姿雯、文化局長尹立、高捷董事長郝建生也到場同樂並同台行銷高雄觀光，郝建生還當場請NL等人親嚐高雄春捲、奶茶、魯肉飯等特色美食。

正在歐洲考察的陳菊剛下榻飯店即透過視訊連線，以「您是閃電狼，我是高雄郎」問候並歡迎現場粉絲到高雄參加直播派對，現場一時歡聲雷動，掀起一波活動高潮。

另為歡迎各地來高雄觀賽的粉絲，高捷推出「電競族搭捷運遊高雄觀光去」活動，由閃電狼成員透過高捷觀光地圖，推薦六合觀光夜市、駁二特區、西子灣、旗津、大東文化中心等高雄熱門景點，介紹高雄在地美味人氣小吃，歡迎電競玩家搭捷運來趟高雄輕旅行，逛景點、吃美食。

高捷希望，透過舉辦電競直播派對，讓愛電競一族不再宅，多搭捷運走入人群。1060402

(中央社)